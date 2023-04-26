ФСБ задержала гражданина, который хотел уехать на Украину и воевать против России

В Белгородской области арестован российский гражданин за попытку выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях в рядах украинских вооружённых формирований. Об этом в среду информирует пресс-служба УФСБ по региону.

"Задержан гражданин России 2003 г. р., пытавшийся выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооружённых сил Российской Федерации", — сообщили в ведомстве, уточнив, что для подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.