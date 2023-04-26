ФСБ задержала гражданина, который хотел уехать на Украину и воевать против России
В Белгородской области арестован российский гражданин за попытку выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях в рядах украинских вооружённых формирований. Об этом в среду информирует пресс-служба УФСБ по региону.
"Задержан гражданин России 2003 г. р., пытавшийся выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооружённых сил Российской Федерации", — сообщили в ведомстве, уточнив, что для подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в Ростове-на-Дону суд приговорил ефрейтора Илью Трачука к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и незаконном доступе к гостайне. А до этого заместителю начальника лаборатории столичного оружейного завода "Промтехнология" Дмитрию Киче было предъявлено обвинение в государственной измене в пользу зарубежных стран.
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