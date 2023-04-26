КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

26 апреля, 09:55

ФСБ предотвратила теракт в Военно-морском госпитале в Крыму

ФСБ предотвратила теракт в Крыму: задержан гражданин России, который планировал устроить взрыв в Военно-морском клиническом госпитале Минобороны в Симферополе, у него изъяты две самодельные бомбы.

"Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, который планировал совершить на территории Республики Крым диверсионно-террористический акт в отношении объекта здравоохранения Министерства обороны РФ", — рассказали в Центре общественных связей ФСБ России.

При обыске у него были изъяты самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей и самодельное взрывное устройство зажигательного действия.

ФСБ задержала в Москве сотрудника ЧОП, который планировал воевать за ВСУ

ФСБ задержала в Москве сотрудника ЧОП, который планировал воевать за ВСУ

А ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил о необходимости максимально усилить антитеррористическую защиту критически важных объектов в стране, поскольку, по его словам, Киев может нарастить попытки совершения терактов в России.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • ФСБ России
  • Происшествия
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров