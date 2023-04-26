ФСБ предотвратила теракт в Военно-морском госпитале в Крыму

ФСБ предотвратила теракт в Крыму: задержан гражданин России, который планировал устроить взрыв в Военно-морском клиническом госпитале Минобороны в Симферополе, у него изъяты две самодельные бомбы.

"Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, который планировал совершить на территории Республики Крым диверсионно-террористический акт в отношении объекта здравоохранения Министерства обороны РФ", — рассказали в Центре общественных связей ФСБ России.

При обыске у него были изъяты самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей и самодельное взрывное устройство зажигательного действия.