Краснов не исключил наращивание Киевом попыток совершения терактов в России

Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил о необходимости максимально усилить антитеррористическую защиту критически важных объектов в стране. Это связано с угрозами терактов со стороны Украины.

"К сожалению, наращивания попыток совершения терактов киевским режимом на территории нашей страны исключить невозможно, в связи с чем принимаемые на региональном уровне профилактические меры по защищённости критически важных и потенциально опасных объектов должны быть максимально усилены", — сказал генеральный прокурор, выступая с ежегодным докладом в Совфеде.

По словам Краснова, речь идёт об объектах транспортной инфраструктуры, избирательных участках, местах массового пребывания людей, пунктах размещения вынужденных переселенцев. Соответствующие меры реагирования нами приняты, добавил генпрокурор, подчеркнув, что ведомство добивалось использования комплексной информационной системы "Безопасный город" для мониторинга и предупреждения террористических угроз.