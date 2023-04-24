КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 15:39

В Петербурге задержали члена проукраинской группировки, который готовил теракт

<p>Подозреваемый в подготовке теракта в Санкт-Петербурге. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Подозреваемый в подготовке теракта в Санкт-Петербурге. Обложка © Telegram / SHOT

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в подготовке теракта. Как пишет телеграм-канал SHOT, им оказался член проукраинской группировки.

По данным журналистов, мужчина планировал сжечь машины силовиков. Кроме того, при обысках у него нашли компоненты самодельного взрывного устройства. Полицейские изъяли всё для экспертизы, а на несостоявшегося диверсанта возбудили уголовное дело по статье "Покушение на террористический акт".

Диверсанты подожгли оборудование на железной дороге в Новосибирске

Диверсанты подожгли оборудование на железной дороге в Новосибирске

Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье диверсанты-неудачники пытались сжечь релейные шкафы на железной дороге, но потерпели неудачу — никакого ущерба нанесено не было. Теперь злоумышленников ищет полиция.

Максим Плетнёв
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