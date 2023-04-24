В Петербурге задержали члена проукраинской группировки, который готовил теракт
Подозреваемый в подготовке теракта в Санкт-Петербурге. Обложка © Telegram / SHOT
В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в подготовке теракта. Как пишет телеграм-канал SHOT, им оказался член проукраинской группировки.
По данным журналистов, мужчина планировал сжечь машины силовиков. Кроме того, при обысках у него нашли компоненты самодельного взрывного устройства. Полицейские изъяли всё для экспертизы, а на несостоявшегося диверсанта возбудили уголовное дело по статье "Покушение на террористический акт".
Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье диверсанты-неудачники пытались сжечь релейные шкафы на железной дороге, но потерпели неудачу — никакого ущерба нанесено не было. Теперь злоумышленников ищет полиция.