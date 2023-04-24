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24 апреля, 14:24

Диверсанты-неудачники пытались сжечь релейные шкафы на железной дороге в Подмосковье

SHOT: В Подмосковье неизвестные пытались вскрыть и поджечь релейные ящики

В Раменском районе Московской области неизвестные пытались вскрыть и поджечь три релейных ящика на перегоне Раменское – Бронницы. Как сообщает SHOT, сейчас идут поиски диверсантов.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл рядом с остановкой "Совхоз" на Шоссейной улице. Когда неизвестные попытались вскрыть шкафы, у них ничего не вышло. После этого они облили их жидкостью для розжига и подожгли.

Загорелся один релейный шкаф. Это заметил машинист поезда и сообщил о возгорании диспетчеру, который вызвал полицию. Пожар был недолгим, огонь потух ещё до приезда специалистов, техника повреждена не была. Рядом с местом происшествия нашли тару из-под жидкости, а на шкафах обнаружили отпечатки пальцев поджигателей.

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Ранее Лайф писал о том, что диверсанты подожгли оборудование на железной дороге в Новосибирске. Они вскрыли релейные шкафы на 28-м километре перегона Сеятель – Бердск в Советском районе.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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