Диверсанты-неудачники пытались сжечь релейные шкафы на железной дороге в Подмосковье

В Раменском районе Московской области неизвестные пытались вскрыть и поджечь три релейных ящика на перегоне Раменское – Бронницы. Как сообщает SHOT, сейчас идут поиски диверсантов.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл рядом с остановкой "Совхоз" на Шоссейной улице. Когда неизвестные попытались вскрыть шкафы, у них ничего не вышло. После этого они облили их жидкостью для розжига и подожгли.

Загорелся один релейный шкаф. Это заметил машинист поезда и сообщил о возгорании диспетчеру, который вызвал полицию. Пожар был недолгим, огонь потух ещё до приезда специалистов, техника повреждена не была. Рядом с местом происшествия нашли тару из-под жидкости, а на шкафах обнаружили отпечатки пальцев поджигателей.