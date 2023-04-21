Под Калугой поймали студентов, дважды проваливших диверсии на ж/д путях

В Калужской области 17-летнюю студентку заподозрили в диверсии на железнодорожных путях. Об этом сообщает SHOT.

Как сообщает телеграм-канал, предварительно, с девушкой были трое 18-летних парней. По версии следствия, на прошлой неделе группа злоумышленников дважды поджигала релейные шкафы у железной дороги в Бабынинском районе. По подозрению в преступлении задержаны 17-летняя студентка калужского юридического колледжа и трое 18-летних студентов местного техникума. Один из парней ранее был судим за наркотики. Правоохранители выясняют мотивы предполагаемых диверсантов.