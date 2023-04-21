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21 апреля, 05:52

Под Калугой поймали студентов, дважды проваливших диверсии на ж/д путях

SHOT: В Калужской области четверо студентов задержаны за диверсии на ж/д путях

В Калужской области 17-летнюю студентку заподозрили в диверсии на железнодорожных путях. Об этом сообщает SHOT.

Как сообщает телеграм-канал, предварительно, с девушкой были трое 18-летних парней. По версии следствия, на прошлой неделе группа злоумышленников дважды поджигала релейные шкафы у железной дороги в Бабынинском районе. По подозрению в преступлении задержаны 17-летняя студентка калужского юридического колледжа и трое 18-летних студентов местного техникума. Один из парней ранее был судим за наркотики. Правоохранители выясняют мотивы предполагаемых диверсантов.

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Напомним, две неудачные попытки поджога на станции Воротынск произошли 13 и 16 апреля. В первом случае релейный шкаф выгорел полностью, но на движение поездов это не повлияло. А во втором злоумышленники подожгли резервные шкафы, которые не были подключены.

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Unsplash

Никита Никонов
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