КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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15 апреля, 10:01

Рецидивист из Приамурья попался при сколачивании команды для подрыва суда и полиции

В Амурской области 61-летний рецидивист вербовал соседей для совершения терактов

Житель Амурской области пытался завербовать людей для совершения терактов. 61-летний рецидивист из села Екатеринославка планировал устроить несколько взрывов, но ему помешали бдительные соседи. Подробности истории публикует SHOT.

Мужчина всё пытался уговорить односельчан вместе с ним взорвать районный суд и отдел полиции, однако поначалу никто не воспринимал его разговоры всерьёз. Забеспокоились жители, лишь когда он начал интересоваться покупкой оружия и свозить к себе в дом жидкости и детали для изготовления взрывчатки.

Соседи напряглись и вспомнили, что их товарищ уже был судим за посягательство на жизнь полицейского и незаконное хранение оружия. В итоге его оперативно сдали силовикам, и оказалось, что очень вовремя, ведь к подготовке подрыва административных зданий он подошёл основательно. Возбуждено уголовное дело за приготовление к теракту. Теперь горе-диверсанту грозит до 15 лет колонии.

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Пока одни диверсии так и остаются несовершёнными благодаря бдительным гражданам и действиям правоохранителей, другие походят на неудачные попытки. Например, ранее Лайф рассказывал о фиаско злоумышленников на железной дороге в Калужской области. Неизвестные подожгли релейный шкаф, однако это не помешало движению поездов.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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