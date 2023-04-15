Рецидивист из Приамурья попался при сколачивании команды для подрыва суда и полиции

Житель Амурской области пытался завербовать людей для совершения терактов. 61-летний рецидивист из села Екатеринославка планировал устроить несколько взрывов, но ему помешали бдительные соседи. Подробности истории публикует SHOT.

Мужчина всё пытался уговорить односельчан вместе с ним взорвать районный суд и отдел полиции, однако поначалу никто не воспринимал его разговоры всерьёз. Забеспокоились жители, лишь когда он начал интересоваться покупкой оружия и свозить к себе в дом жидкости и детали для изготовления взрывчатки.

Соседи напряглись и вспомнили, что их товарищ уже был судим за посягательство на жизнь полицейского и незаконное хранение оружия. В итоге его оперативно сдали силовикам, и оказалось, что очень вовремя, ведь к подготовке подрыва административных зданий он подошёл основательно. Возбуждено уголовное дело за приготовление к теракту. Теперь горе-диверсанту грозит до 15 лет колонии.