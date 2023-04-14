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14 апреля, 12:05

Диверсанты-неудачники провалили задание на ж/д путях под Калугой

SHOT: Неудачная попытка диверсии на железной дороге произошла в Калужской области

Новая неудачная попытка диверсии на железной дороге произошла в Калужской области. Как сообщает SHOT, неизвестные подожгли релейный шкаф. Он выгорел полностью, но на движение поездов это не повлияло.

По данным телеграм-канала, накануне вечером, около одиннадцати часов, на станции Воротынск горе-диверсанты вскрыли оборудование монтировкой. Её обнаружили на месте преступления. Поджигателей уже ищут.

ФСБ взяла с поличным очередного диверсанта, который хотел подорвать ж/д пути

ФСБ взяла с поличным очередного диверсанта, который хотел подорвать ж/д пути

Ранее Лайф сообщал, что в Кемерове диверсанты потерпели фиаско при попытке поджечь релейный шкаф на ж/д путях. После безуспешных попыток злоумышленники оставили на месте пятилитровую бутылку с остатками горючего, пустую бутылку из-под пива и три окурка. Шкаф остался целым, на движении поездов инцидент никак не отразился. Позже оказалось, что "диверсантом" оказался подросток, которому за попытку поджога заплатили 5 тысяч рублей.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
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