Диверсанты-неудачники провалили задание на ж/д путях под Калугой

Новая неудачная попытка диверсии на железной дороге произошла в Калужской области. Как сообщает SHOT , неизвестные подожгли релейный шкаф. Он выгорел полностью, но на движение поездов это не повлияло.

По данным телеграм-канала, накануне вечером, около одиннадцати часов, на станции Воротынск горе-диверсанты вскрыли оборудование монтировкой. Её обнаружили на месте преступления. Поджигателей уже ищут.

Ранее Лайф сообщал, что в Кемерове диверсанты потерпели фиаско при попытке поджечь релейный шкаф на ж/д путях. После безуспешных попыток злоумышленники оставили на месте пятилитровую бутылку с остатками горючего, пустую бутылку из-под пива и три окурка. Шкаф остался целым, на движении поездов инцидент никак не отразился. Позже оказалось, что "диверсантом" оказался подросток, которому за попытку поджога заплатили 5 тысяч рублей.