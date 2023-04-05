Кемеровским "диверсантом" оказался подросток, за поджог на железной дороге ему заплатили 5 тысяч

Злоумышленником, который пытался поджечь релейный шкаф на железной дороге в в Кемерове, но потерпел фиаско, оказался 16-летний подросток. По данным SHOT, за диверсию ему заплатили 5 тысяч, деньги кинули на электронный кошелёк ещё до самого инцидента.

Как сообщает телеграм-канал, подозреваемого задержали в местном спортцентре. Парень во всём признался. При обысках дома у горе-поджигателя нашли гвоздодёр со следами краски от того самого релейного шкафа, который у него так и не получилось вскрыть. Сейчас подросток находится в следственном изоляторе.