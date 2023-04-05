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5 апреля, 06:31

Кемеровским "диверсантом" оказался подросток, за поджог на железной дороге ему заплатили 5 тысяч

SHOT: Поджог на железной дороге в Кемерове пытался устроить подросток

Злоумышленником, который пытался поджечь релейный шкаф на железной дороге в в Кемерове, но потерпел фиаско, оказался 16-летний подросток. По данным SHOT, за диверсию ему заплатили 5 тысяч, деньги кинули на электронный кошелёк ещё до самого инцидента.

Как сообщает телеграм-канал, подозреваемого задержали в местном спортцентре. Парень во всём признался. При обысках дома у горе-поджигателя нашли гвоздодёр со следами краски от того самого релейного шкафа, который у него так и не получилось вскрыть. Сейчас подросток находится в следственном изоляторе.

Студент, зэк, полировщик и подросток учинили диверсию на ж/д путях в Уфе и попались перед второй

Студент, зэк, полировщик и подросток учинили диверсию на ж/д путях в Уфе и попались перед второй

Напомним, инцидент произошёл 2 апреля. Парень пытался поджечь релейный шкаф на железной дороге в Заводском районе Кемерова. В ход диверсант пустил коктейли Молотова, пробовал вскрыть шкаф инструментами, но в результате потерпел фиаско. После безуспешных попыток он оставил на месте пятилитровую бутылку с остатками горючего, пустую бутылку из-под пива и три окурка от сигарет. Сам шкаф остался целым, на движении поездов инцидент никак не отразился.

Обложка ©

Unsplash

Александра Вишнякова
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