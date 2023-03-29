Студент, зэк, полировщик и подросток учинили диверсию на ж/д путях в Уфе и попались перед второй
Четверо диверсантов в Уфе сожгли релейный шкаф на ж/д путях и попались перед новым поджогом
Группа диверсантов в Уфе сожгла релейный шкаф на ж/д путях и задумала новый поджог, но была задержана. По данным SHOT, в банду входили 20-летний студент колледжа радиотехники и безопасности, полировщик камней, многократно судимый за угрозу убийством безработный и подросток.
Приятели подожгли релейный шкаф на перегоне Карламан – Приуралье. Конструкция сгорела полностью, а банда воодушевилась "успехом и безнаказанностью", поэтому решила поджечь ещё один шкаф. В качестве новой цели молодые люди выбрали ж/д пути недалеко от станции Уршак. Хулиганы с горючей жидкостью, инструментами и балаклавами приехали на место и попали в руки правоохранителей.
На группу диверсантов завели уголовки по статьям "Террористический акт" и "Приготовление к преступлению". За первый поджог против них возбудили уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Все четверо сейчас находятся в СИЗО.
А ранее стало известно, что диверсанты ВСУ пытались повторить атаку "Русского корпуса" под Брянском и потерпели крах. Для украинской стороны горе-нападение обернулось потерей восьмерых бойцов.
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