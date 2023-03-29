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29 марта, 10:13

8 погибших и побег: Диверсанты ВСУ пытались повторить атаку "Русского корпуса" под Брянском и потерпели крах

Украинские диверсанты попытались прорваться в Брянскую область на двух пикапах

Украинские диверсанты на двух пикапах предприняли попытку прорваться в Брянскую область через деревню Ломаковка. По данным Mash, план злоумышленников сорвали российские военные, которые охраняли территорию.

Бойцы РФ открыли артиллерийский огонь по диверсантам и взорвали одну из машин, вторая спешно ретировалась. В результате провальной атаки диверсантов никто не пострадал, повреждений нет. По предварительным данным, для ВСУ горе-нападение обернулось потерей восьмерых бойцов.

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А утром 2 марта с Украины в Брянскую область проникла ДРГ. Её участники напали на автомобиль с детьми. Был убит водитель и ранен ребёнок. Несмотря на ранение, мальчик спас двух первоклассниц, он вывел их в безопасное место. В результате нападения диверсантов погибли двое мужчин. Позднее на телевышке Брянска появилось послание мальчику-герою. А наградить его поручил глава СК РФ Александр Бастрыкин. Группировка РДК ("Русский добровольческий корпус") взяла на себя ответственность за атаку.

Обложка ©

Getty Images / John Moore

Андрей Бражников
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