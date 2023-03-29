Украинские диверсанты на двух пикапах предприняли попытку прорваться в Брянскую область через деревню Ломаковка. По данным Mash , план злоумышленников сорвали российские военные, которые охраняли территорию.

Бойцы РФ открыли артиллерийский огонь по диверсантам и взорвали одну из машин, вторая спешно ретировалась. В результате провальной атаки диверсантов никто не пострадал, повреждений нет. По предварительным данным, для ВСУ горе-нападение обернулось потерей восьмерых бойцов.