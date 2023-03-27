Брянский мальчик-герой Федя пока не знает, что получил награду от Путина

Мать мальчика-героя Фёдора, который проявил мужество во время атаки украинских диверсантов на Брянскую область, заявила, что сын ещё не знает о том, что российский лидер Владимир Путин наградил его медалью "За отвагу". Об этом женщина рассказала в беседе с телеканалом "Звезда".

"Он на процедурах, он ещё ничего не знает", — отметила она.