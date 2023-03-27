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27 марта, 14:26

Брянский мальчик-герой Федя пока не знает, что получил награду от Путина

Мать брянского мальчика-героя: Сын пока не знает о том, что награждён медалью "За отвагу"

Мать мальчика-героя Фёдора, который проявил мужество во время атаки украинских диверсантов на Брянскую область, заявила, что сын ещё не знает о том, что российский лидер Владимир Путин наградил его медалью "За отвагу". Об этом женщина рассказала в беседе с телеканалом "Звезда".

"Он на процедурах, он ещё ничего не знает", — отметила она.

По словам матери юного героя, семья совсем недавно узнала о награждении от главы государства. При этом губернатор Брянской области Александр Богомаз уже поздравил родственников Фёдора с этим событием.

Путин наградил медалью брянского мальчика за отвагу во время атаки диверсантов с Украины

Путин наградил медалью брянского мальчика за отвагу во время атаки диверсантов с Украины

Лайф напоминает, что утром 2 марта с Украины в Брянскую область проникла диверсионно-разведывательная группа. Её участники напали на автомобиль с детьми. Был убит водитель и ранен ребёнок. Несмотря на ранение, десятилетний мальчик спас двух первоклассниц, он вывел их в безопасное место. В результате нападения диверсантов погибли двое мужчин. Позднее на телевышке Брянска появилось послание мальчику-герою. А наградить его поручил глава СК РФ Александр Бастрыкин. Сейчас Фёдор уже дома, его выписали из больницы. Семье мальчика-героя подарили дом.

Обложка ©

t.me / AV БогомаZ

Никита Осипов
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