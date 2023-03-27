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27 марта, 13:01

Путин наградил медалью брянского мальчика за отвагу во время атаки диверсантов с Украины

Российский лидер Владимир Путин наградил медалью "За отвагу" 10-летнего мальчика-героя Фёдора, который проявил мужество во время атаки украинских диверсантов в Брянской области. Соответствующий указ размещён на официальном портале правовой информации.

"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга", — поясняется в документе.

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Напомним, утром 2 марта с Украины в Брянскую область проникла диверсионно-разведывательная группа. Её участники напали на автомобиль с детьми. Был убит водитель и ранен ребёнок. Несмотря на ранение, десятилетний мальчик спас двух первоклассниц, он вывел их в безопасное место. В результате нападения диверсантов погибли двое мужчин. Позднее на телевышке Брянска появилось послание мальчику-герою. А наградить его поручил глава СК РФ Александр Бастрыкин. Сейчас Фёдор уже дома, его выписали из больницы. Семье мальчика-героя подарили дом.

Обложка ©

Kremlin.ru

Никита Осипов
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