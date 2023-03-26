МВД РФ объявило в розыск главаря "брянских террористов" Капустина

МВД РФ объявило в розыск главаря группировки "Русский добровольческий корпус" (РДК) Дениса Капустина*, который подозревается в организации теракта в Брянской области и неудавшемся покушении на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева. Ориентировка на него занесена в базу данных ведомства.

В ней указывается, что уроженца Москвы 1984 года рождения разыскивают "по статье Уголовного кодекса". Номер или название статьи не называется. К слову, ранее МВД РФ также объявило в розыск возможного организатора теракта в Брянской области Илью Богданова.