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26 марта, 18:41

МВД РФ объявило в розыск главаря "брянских террористов" Капустина

МВД РФ объявило в розыск предполагаемого организатора нападения в Брянской области Капустина

<p>Денис Капустин. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/48831" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Денис Капустин. Обложка © Telegram / SHOT

МВД РФ объявило в розыск главаря группировки "Русский добровольческий корпус" (РДК) Дениса Капустина*, который подозревается в организации теракта в Брянской области и неудавшемся покушении на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева. Ориентировка на него занесена в базу данных ведомства.

В ней указывается, что уроженца Москвы 1984 года рождения разыскивают "по статье Уголовного кодекса". Номер или название статьи не называется. К слову, ранее МВД РФ также объявило в розыск возможного организатора теракта в Брянской области Илью Богданова.

Что известно о главаре РДК Капустине, организовавшем покушение на миллиардера Константина Малофеева

Что известно о главаре РДК Капустине, организовавшем покушение на миллиардера Константина Малофеева

Напомним, 6 марта ФСБ предотвратила покушение спецслужб Украины на Константина Малофеева. Организатором преступления является Денис Капустин, который возглавлял диверсантов, атаковавших Брянскую область 4 марта. Покушение планировалось осуществить по такой же схеме, что и убийство журналистки Дарьи Дугиной: агент украинских спецслужб пытался заминировать автомобиль российского предпринимателя.

* Включён в перечень экстремистов и террористов.

Наталья Исакова
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