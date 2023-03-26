МВД РФ объявило в розыск главаря "брянских террористов" Капустина
МВД РФ объявило в розыск предполагаемого организатора нападения в Брянской области Капустина
Денис Капустин. Обложка © Telegram / SHOT
МВД РФ объявило в розыск главаря группировки "Русский добровольческий корпус" (РДК) Дениса Капустина*, который подозревается в организации теракта в Брянской области и неудавшемся покушении на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева. Ориентировка на него занесена в базу данных ведомства.
В ней указывается, что уроженца Москвы 1984 года рождения разыскивают "по статье Уголовного кодекса". Номер или название статьи не называется. К слову, ранее МВД РФ также объявило в розыск возможного организатора теракта в Брянской области Илью Богданова.
Напомним, 6 марта ФСБ предотвратила покушение спецслужб Украины на Константина Малофеева. Организатором преступления является Денис Капустин, который возглавлял диверсантов, атаковавших Брянскую область 4 марта. Покушение планировалось осуществить по такой же схеме, что и убийство журналистки Дарьи Дугиной: агент украинских спецслужб пытался заминировать автомобиль российского предпринимателя.
* Включён в перечень экстремистов и террористов.