Момент минирования машины бизнесмена Малофеева украинскими спецслужбами попал на видео
ФСБ показала, как агент украинских спецслужб заминировал автомобиль бизнесмена Малофеева
Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала, как агент украинских спецслужб пытался заминировать автомобиль главы совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева.
Момент минирования автомобиля бизнесмена Константина Малофеева, а также кадры разминирования сапёрами. Видео © ЦОС ФСБ РФ
На кадрах видно, как подозрительный мужчина какое-то время ходит вокруг машины бизнесмена, затем проводит с нею некие манипуляции и в конце концов удаляется.
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Напомним, ранее в ФСБ сообщили о предотвращении покушения спецслужб Украины на Малофеева. Преступление планировалось осуществить по такой же схеме, что и убийство журналистки Дарьи Дугиной в августе прошлого года. Организатором неудавшегося покушения являлся один из руководителей так называемого Русского добровольческого корпуса Денис Капустин. Именно он возглавлял диверсантов, атаковавших сёла Брянской области на прошлой неделе.
ЦОС ФСБ РФ