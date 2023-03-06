Момент минирования машины бизнесмена Малофеева украинскими спецслужбами попал на видео

На кадрах видно, как подозрительный мужчина какое-то время ходит вокруг машины бизнесмена, затем проводит с нею некие манипуляции и в конце концов удаляется.

Напомним, ранее в ФСБ сообщили о предотвращении покушения спецслужб Украины на Малофеева. Преступление планировалось осуществить по такой же схеме, что и убийство журналистки Дарьи Дугиной в августе прошлого года. Организатором неудавшегося покушения являлся один из руководителей так называемого Русского добровольческого корпуса Денис Капустин. Именно он возглавлял диверсантов, атаковавших сёла Брянской области на прошлой неделе.