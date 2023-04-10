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10 апреля, 08:32

Челябинские рокеры получили по 19 лет колонии за поджог администрации

<p>Челябинские рок-музыканты получили по 19 лет колонии за поджог администрации. Фото © <a href="https://ura.news/news/1052639934" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ura.ru / Размик Закарян</a></p>

Челябинские рок-музыканты получили по 19 лет колонии за поджог администрации. Фото © Ura.ru / Размик Закарян

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 19 годам лишения свободы двух рок-музыкантов Романа Насрыева и Алексея Нуриева, обвиняемых в теракте после поджога администрации города Бакала.

"Алексею Нуриеву и Роману Насрыеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет. Первые четыре года в тюрьме, остальное — в колонии строгого режима. Оба лишены специальных званий",  сообщает Ura.ru из зала суда.

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Напомним, всё произошло в октябре 2022 года, когда в здание мэрии города Бакала прилетели два коктейля Молотова. Задержать подозреваемых удалось на следующий день — поджигателями оказались местные безработные рокеры. В отношении них были возбуждены дела о теракте и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Александра Вишнякова
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