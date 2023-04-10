Челябинские рокеры получили по 19 лет колонии за поджог администрации
Челябинские рок-музыканты получили по 19 лет колонии за поджог администрации. Фото © Ura.ru / Размик Закарян
Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 19 годам лишения свободы двух рок-музыкантов Романа Насрыева и Алексея Нуриева, обвиняемых в теракте после поджога администрации города Бакала.
"Алексею Нуриеву и Роману Насрыеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет. Первые четыре года в тюрьме, остальное — в колонии строгого режима. Оба лишены специальных званий", — сообщает Ura.ru из зала суда.
Напомним, всё произошло в октябре 2022 года, когда в здание мэрии города Бакала прилетели два коктейля Молотова. Задержать подозреваемых удалось на следующий день — поджигателями оказались местные безработные рокеры. В отношении них были возбуждены дела о теракте и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.