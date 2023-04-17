Вторая за неделю диверсия совершена на ж/д путях в Калужской области

В Калужской области произошёл второй за неделю поджог на железнодорожной станции Воротынск. Неизвестные предприняли очередную попытку вывести из строя оборудование, причём снова неудачную. Об этом сообщил SHOT.

По данным телеграм-канала, накануне ночью рядом со станцией произошло возгорание двух релейных шкафов. Как и планировали диверсанты, их содержимое выгорело полностью, однако злоумышленники не подозревали, что шкафы на самом деле резервные и даже не были подключены.

К слову, они также попытались вскрыть оборудование напротив, но и там их ждала неудача. В итоге их план не был осуществлён до конца и не привёл к задержкам в движении поездов. Теперь поджигателей ищут правоохранительные органы.