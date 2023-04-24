В КЧР задержали сторонников АУЕ, планировавших устроить бунт в СИЗО

В Карачаево-Черкесской Республике полицейские задержали участников АУЕ-группировки*, которые планировали устроить бунт в СИЗО. По данным SHOT, они доставляли на зону оружие, деньги, наркотики и телефоны с помощью дронов.

Задержаны участники группировки, которые планировали бунт в СИЗО. Видео © Telegram / SHOT

Телеграм-канал уточняет, что задержаны все семь членов банды. Они планировали установить власть заключённых над сотрудниками в СИЗО в Карачаево-Черкесии. Участники группировки хотели взять на себя недавние преступления, оказаться на зоне и спровоцировать бунт.







Помимо "накачки" заключённых оружием и деньгами они также совершали кражи и вымогательства в регионах РФ. В отношении участников банды возбуждено дело по статье об организации деятельности экстремистской организации.

Ранее Лайф писал о том, что в Минеральных Водах сотрудники ФСБ задержали готовившего теракт сторонника ИГИЛ**.