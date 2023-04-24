КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 13:21

В КЧР задержали сторонников АУЕ, планировавших устроить бунт в СИЗО

В Карачаево-Черкесской Республике полицейские задержали участников АУЕ-группировки*, которые планировали устроить бунт в СИЗО. По данным SHOT, они доставляли на зону оружие, деньги, наркотики и телефоны с помощью дронов.

Задержаны участники группировки, которые планировали бунт в СИЗО. Видео © Telegram / SHOT

Телеграм-канал уточняет, что задержаны все семь членов банды. Они планировали установить власть заключённых над сотрудниками в СИЗО в Карачаево-Черкесии. Участники группировки хотели взять на себя недавние преступления, оказаться на зоне и спровоцировать бунт.

  • Изъятые предметы у задержанных. Фото © Telegram / SHOT
    Изъятые предметы у задержанных. Фото © Telegram / SHOT
  • Изъятые предметы у задержанных. Фото © Telegram / SHOT
    Изъятые предметы у задержанных. Фото © Telegram / SHOT
  • Дрон, с помощью которого действовали задержанные. Фото © Telegram / SHOT
    Дрон, с помощью которого действовали задержанные. Фото © Telegram / SHOT

Изъятые предметы у задержанных. Фото © Telegram / SHOT

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Помимо "накачки" заключённых оружием и деньгами они также совершали кражи и вымогательства в регионах РФ. В отношении участников банды возбуждено дело по статье об организации деятельности экстремистской организации.

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* Организация признана экстремистской по решению Верховного суда.

** Деятельность террористической организации запрещена в России.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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