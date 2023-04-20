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20 апреля, 16:14

ФСБ задержала сторонника ИГИЛ, который планировал теракт в Минеральных Водах

Готовившего теракт в Минеральных Водах сторонника ИГИЛ* задержали сотрудники ФСБ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Видео задержания опубликовал телеканал "Звезда" в телеграм-канале.

Задержание сторонника ИГИЛ, который планировал теракт. Видео © Telegram / Zvezdanews

Уточняется, что задержанный планировал совершить теракт в месте массового пребывания людей. Мужчину задержали при подготовке 20 апреля.

"Вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ — сторонника запрещённой международной террористической организации (МТО) ИГИЛ, планировавшего по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение террористического акта на одном из объектов массового пребывания людей", — указали в ФСБ.

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Ранее Лайф писал о том, что вступил в законную силу приговор одному из главарей ИГИЛ — Тоджиддину Назарову (таджикский эмир Абу-Усама Нораки). Он планировал совершить теракты в столице и Новосибирске, в том числе подрыв Кремля.

* Деятельность террористической организации запрещена в России.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
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