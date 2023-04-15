Появилось видео ликвидации четырёх сторонников ИГИЛ за атаки на полицию в Ингушетии
Появилось видео с места ликвидации напавших на полицию боевиков в Ингушетии
Антитеррористическая комиссия Республики Ингушетия опубликовала кадры с места ликвидации четырёх боевиков на территории республики. Подозреваемые атаковали пост ДПС "Волга-14" в конце марта и напавших на правоохранителей в апреле
Опубликованные кадры с места операции в Ингушетии. Видео © АТК Республики Ингушетия
На них запечатлены кадры самой операции, осмотр её места, а также вещей убитых и их арсенал. На основании показаний двух задержанных были обнаружены тайники с оружием и боеприпасами, а также установлены и задержаны девять пособников банды. Они помогали разыскиваемым при их передвижении и поиске укрытия.
Напомним, 6 апреля в Ингушетии произошла перестрелка с подозреваемыми в обстреле поста полиции "Волга-14" 28 марта. Их обнаружили в селе Зязиков-Юрт, при задержании они открыли огонь. В результате при выполнении служебных задач от их рук погибли трое полицейских. На следующий день был задержан один из предполагаемых участников группировки. Сегодня правоохранители ликвидировали несколько боевиков, они объявили себя сторонниками ИГИЛ*.
* Деятельность террористической организации запрещена в России.
АТК Республики Ингушетия