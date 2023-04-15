Появилось видео ликвидации четырёх сторонников ИГИЛ за атаки на полицию в Ингушетии

На них запечатлены кадры самой операции, осмотр её места, а также вещей убитых и их арсенал. На основании показаний двух задержанных были обнаружены тайники с оружием и боеприпасами, а также установлены и задержаны девять пособников банды. Они помогали разыскиваемым при их передвижении и поиске укрытия.