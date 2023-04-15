В Ингушетии ликвидировали бандитов, которые убили троих и ранили 15 полицейских

В Ингушетии ликвидировали четырёх бандитов, атаковавших пост ДПС "Волга-14" в конце марта и напавших на правоохранителей в апреле. Ещё двое преступников задержаны. Об этом сообщает пресс-служба главы республики Махмуда-Али Калиматова, отмечая, что в результате нападений погибли трое полицейских, ещё 15 получили ранения.

В Малгобекском районе в ходе КТО нейтрализованы четверо бандитов и ещё двое задержаны. Операция по пресечению деятельности вооружённой группы бандитов продолжается", — говорится в сообщении в телеграм-канале Калиматова.

Отмечается, что совершившие преступления бандиты объявили себя сторонниками международной террористической организации ИГИЛ*. Калиматов призвал граждан, проживающих вблизи зоны проведения КТО, сохранять спокойствие и бдительность. Также он предупредил об уголовной ответственности тех, кто попытается оказать помощь преступникам.