Боевики открыли огонь в Ингушетии при попытке задержания

В Малгобекском районе Ингушетии, где двумя неделями ранее было совершено нападение на стационарный пост полиции, вновь перестрелка. По данным РИА "Новости", в эти минуты там идут боестолкновения.

По предварительным данным, перестрелку ведут те же преступники, что обстреляли ранее полицейских у села Кантышево в Назрановском районе. В оперштабе подтвердили, что боевики были обнаружены в селении Зязиков-Юрт, при попытке задержания они открыли огонь.