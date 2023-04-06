Боевики открыли огонь в Ингушетии при попытке задержания
В Малгобекском районе Ингушетии идёт боестолкновение в зоне проведения КТО
В Малгобекском районе Ингушетии, где двумя неделями ранее было совершено нападение на стационарный пост полиции, вновь перестрелка. По данным РИА "Новости", в эти минуты там идут боестолкновения.
В Малгобекском районе Ингушетии идёт боестолкновение в зоне проведения КТО. Видео © VK / Антитеррор |Z|О|V|
По предварительным данным, перестрелку ведут те же преступники, что обстреляли ранее полицейских у села Кантышево в Назрановском районе. В оперштабе подтвердили, что боевики были обнаружены в селении Зязиков-Юрт, при попытке задержания они открыли огонь.
Напомним, 28 марта неизвестные обстреляли стационарный пост полиции "Волга-14" у села Кантышево в Назрановском районе Ингушетии, пострадало двое полицейских. Был объявлен план "Перехват". Лайф публиковал ориентировки на предполагаемых преступников. На территории Малгобекского района введён режим контртеррористической операции (КТО).
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