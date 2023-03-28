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27 марта, 22:16

В Ингушетии полиция распространила ориентировки на обстрелявших пост ДПС

<p>Ориентировка на атаковавших пост полиции в Ингушетии. Фото © LiFE</p>

Ориентировка на атаковавших пост полиции в Ингушетии. Фото © LiFE

Полиция Ингушетии распространила ориентировки на предполагаемых организаторов нападения на пост ДПС. Злоумышленники после стрельбы скрылись в направлении села Майского.

Предполагаемые преступники — это Мошохоев Микаил Ахмедович, 21.10.1998 г.р., Эльдиев Рамазан Бесланович, 30.01.1998 г.р., и Боков Амир Бадрудинович, 11.11.2001 г.р.

Согласно данным МВД Ингушетии, они передвигаются на ВАЗ 21099, могут иметь при себе автоматы.

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Как сообщал Лайф, преступники обстреляли стационарный пост полиции "Волга-14" у села Кантышево, что в Назрановском районе республики. Был объявлен план "Перехват".

Андрей Григорьев
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  • Ингушетия, Республика

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