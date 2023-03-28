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27 марта, 21:36

В Ингушетии обстреляли пост полиции

В Ингушетии неизвестные обстреляли стационарный пост полиции "Волга-14" у села Кантышево, что в Назрановском районе республики. Об этом сообщили в пресс-службе местного МВД. Нападавшие скрылись, в республике объявлен план "Перехват".

Нападение на пост полиции в Ингушетии. Фото © VK \ gruzz400

"Сегодня около полуночи неизвестными, предположительно, из автоматического оружия обстрелян пост "Волга-14", расположенный возле с. Кантышево Назрановского района Ингушетии", — говорится в сообщении ведомства.

Был ранен сотрудник органов внутренних дел, который находился на посту исполнении служебных обязанностей. Полиция принимает меры, чтобы поймать причастных к нападению.

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Лайф сообщал, что ранее Верховный суд Дагестана приговорил к 14 годам заключения двух участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба, совершивших вооружённое нападение на военнослужащих в Ботлихском районе Дагестана в 1999 году.

Обложка ©

Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС

Андрей Григорьев
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