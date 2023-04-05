ФСБ: В Ингушетии нашли мёртвым одного из подозреваемых в нападении на пост ДПС
В Ингушетии обнаружено тело одного из предполагаемых фигурантов нападения на пост ДПС "Волга-14". Как сообщили в пресс-службе ФСБ республики, труп обнаружен в заброшенном доме в одном из сельских поселений Малгобекского района.
"Управлением ФСБ России по республике совместно с МВД по Ингушетии в результате оперативно-разыскных мероприятий, проводимых в рамках контртеррористической операции, в сельском поселении Аки-Юрт Малгобекского района в заброшенном доме обнаружен труп неустановленного мужчины, внешне схожего с Коттоевым М. А.Г. 1997 года рождения", — сообщили в ФСБ.
Как уточнили в ведомстве, ранее мужчина был объявлен в розыск. Его подозревали в планировании террористических преступлений. Также известно, что рядом с телом были найдены автомат Калашникова, гранатомёт, гранаты и прочее оружие. Остальных членов бандитской группировки ищут.
Ранее Лайф писал, что неизвестные обстреляли стационарный пост полиции "Волга-14" у села Кантышево в Назрановском районе Ингушетии, пострадало двое полицейских. Был объявлен план "Перехват". Лайф публиковал ориентировки на предполагаемых преступников. Ими оказались трое парней, самому младшему из которых 21 год. Также МВД Ингушетии опубликовало видео инцидента.
t.me / 06.mvd