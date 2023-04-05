ФСБ: В Ингушетии нашли мёртвым одного из подозреваемых в нападении на пост ДПС

В Ингушетии обнаружено тело одного из предполагаемых фигурантов нападения на пост ДПС "Волга-14". Как сообщили в пресс-службе ФСБ республики, труп обнаружен в заброшенном доме в одном из сельских поселений Малгобекского района.

"Управлением ФСБ России по республике совместно с МВД по Ингушетии в результате оперативно-разыскных мероприятий, проводимых в рамках контртеррористической операции, в сельском поселении Аки-Юрт Малгобекского района в заброшенном доме обнаружен труп неустановленного мужчины, внешне схожего с Коттоевым М. А.Г. 1997 года рождения", — сообщили в ФСБ.