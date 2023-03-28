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27 марта, 22:29

Изрешечённые стены: Опубликовано видео с обстрелянного поста в Ингушетии

МВД Ингушетии опубликовало видео с обстрелянного поста полиции

МВД Ингушетии опубликовало видео с поста полиции "Волга-14", обстрелянного сегодня около полуночи. На этих кадрах видно, что стены буквально изрешечены пулями.

Обстрелянный пост полиции в Ингушетии. Видео © МВД Ингушетии

"Полиция принимает необходимые меры к установлению местонахождения и задержанию лиц, причастных к этому деянию", — заявили в республиканском МВД.

В Ингушетии полиция распространила ориентировки на обстрелявших пост ДПС

В Ингушетии полиция распространила ориентировки на обстрелявших пост ДПС

Как сообщал Лайф, преступники обстреляли стационарный пост полиции "Волга-14" у села Кантышево, что в Назрановском районе республики. Был ранен один сотрудник ОВД. Объявлен план "Перехват".

Обложка ©

МВД Ингушетии

Андрей Григорьев
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