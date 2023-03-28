Изрешечённые стены: Опубликовано видео с обстрелянного поста в Ингушетии

МВД Ингушетии опубликовало видео с поста полиции "Волга-14", обстрелянного сегодня около полуночи. На этих кадрах видно, что стены буквально изрешечены пулями.

Обстрелянный пост полиции в Ингушетии. Видео © МВД Ингушетии

"Полиция принимает необходимые меры к установлению местонахождения и задержанию лиц, причастных к этому деянию", — заявили в республиканском МВД.