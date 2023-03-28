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28 марта, 06:38

При обстреле поста ДПС в Ингушетии пострадали двое полицейских

Двое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Северная Осетия – Алания.

"Примерно в 23:25 (по московскому времени) в понедельник неизвестные лица, используя огнестрельное оружие неустановленного образца, совершили нападение на пост полиции. <...> В результате два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы", — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", согласно которой нападавшим грозит наказание в виде пожизненного заключения. В настоящее время правоохранителями проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Изрешечённые стены: Опубликовано видео с обстрелянного поста в Ингушетии

Изрешечённые стены: Опубликовано видео с обстрелянного поста в Ингушетии

Напомним, неизвестные обстреляли стационарный пост полиции "Волга-14" у села Кантышево в Назрановском районе. Был объявлен план "Перехват". Лайф также публиковал ориентировки на предполагаемых преступников. Ими оказались трое парней, самому младшему из которых 21 год. Также МВД Ингушетии опубликовало видео инцидента.

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Telegram / МВД по Республике Ингушетия

Николь Вербер
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