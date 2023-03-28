При обстреле поста ДПС в Ингушетии пострадали двое полицейских
Двое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Северная Осетия – Алания.
"Примерно в 23:25 (по московскому времени) в понедельник неизвестные лица, используя огнестрельное оружие неустановленного образца, совершили нападение на пост полиции. <...> В результате два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы", — говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", согласно которой нападавшим грозит наказание в виде пожизненного заключения. В настоящее время правоохранителями проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.
Напомним, неизвестные обстреляли стационарный пост полиции "Волга-14" у села Кантышево в Назрановском районе. Был объявлен план "Перехват". Лайф также публиковал ориентировки на предполагаемых преступников. Ими оказались трое парней, самому младшему из которых 21 год. Также МВД Ингушетии опубликовало видео инцидента.
Telegram / МВД по Республике Ингушетия