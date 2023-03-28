При обстреле поста ДПС в Ингушетии пострадали двое полицейских

Двое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Северная Осетия – Алания.

"Примерно в 23:25 (по московскому времени) в понедельник неизвестные лица, используя огнестрельное оружие неустановленного образца, совершили нападение на пост полиции. <...> В результате два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы", — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", согласно которой нападавшим грозит наказание в виде пожизненного заключения. В настоящее время правоохранителями проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.