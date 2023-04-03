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3 апреля, 17:31

Режим КТО объявлен в Ингушетии для пресечения теракта

Режим КТО введён на территории Малгобекского района Ингушетии

<p>Обложка © Национальный антитеррористический комитет</p>

Обложка © Национальный антитеррористический комитет

Управление ФСБ России по Ингушетии ввело режим контртеррористической операции (КТО) на территории Малгобекского района. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба республики.

"В целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности начальником УФСБ России по Республике Ингушетия генерал-майором Кечкиным Д. Н. принято решение о проведении с 20:00 мск 03 апреля 2023 года КТО на территории Малгобекского района Республики", — уточнили в штабе.

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А ранее сегодня НАК признал терактом взрыв в петербургском кафе Street Food Bar, в результате которого погиб российский военкор Владлен Татарский. В результате пострадало более 30 человек. Бомбу, замаскированную под статуэтку, принесла на мероприятие Дарья Трепова и подарила её блогеру.

Андрей Бражников
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