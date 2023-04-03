Режим КТО объявлен в Ингушетии для пресечения теракта

Управление ФСБ России по Ингушетии ввело режим контртеррористической операции (КТО) на территории Малгобекского района. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба республики.

"В целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности начальником УФСБ России по Республике Ингушетия генерал-майором Кечкиным Д. Н. принято решение о проведении с 20:00 мск 03 апреля 2023 года КТО на территории Малгобекского района Республики", — уточнили в штабе.