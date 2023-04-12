В Ингушетии обстреляли "мерседес" на трассе
В Ингушетии на трассе "Кавказ" неизвестные обстреляли из травматического оружия "мерседес". Находившиеся в нём два человека были ранены. Об этом сообщили в региональном МВД.
"Сегодня вечером на ФАД "Кавказ" в Сунженском районе неизвестные, передвигавшиеся на «Фольксвагене» обстреляли из травматического оружия "Мерседес", ранив двоих граждан, 1992 и 1998 г.р., находившихся в нём", — говорится в сообщении ведомства.
Пострадавших отправили в сунженскую больницу. Полиция проводит проверку, ищет злоумышленников.
Напомним, 6 апреля в Малгобекском районе Ингушетии произошла перестрелка в зоне проведения КТО. Боевиков нашли в селении Зязиков-Юрт, они открыли огонь, когда их пытались задержать. В результате при выполнении служебных задач погибли трое полицейских. На следующий день был задержан один из предполагаемых участников группировки, а затем и второй.
МВД Ингушетии