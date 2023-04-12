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12 апреля, 20:33

В Ингушетии обстреляли "мерседес" на трассе

В Ингушетии на трассе "Кавказ" неизвестные обстреляли из травматического оружия "мерседес". Находившиеся в нём два человека были ранены. Об этом сообщили в региональном МВД.

"Сегодня вечером на ФАД "Кавказ" в Сунженском районе неизвестные, передвигавшиеся на «Фольксвагене» обстреляли из травматического оружия "Мерседес", ранив двоих граждан, 1992 и 1998 г.р., находившихся в нём", — говорится в сообщении ведомства.

Пострадавших отправили в сунженскую больницу. Полиция проводит проверку, ищет злоумышленников.

Задержан ещё один предполагаемый участник нападения на пост ДПС в Ингушетии

Задержан ещё один предполагаемый участник нападения на пост ДПС в Ингушетии

Напомним, 6 апреля в Малгобекском районе Ингушетии произошла перестрелка в зоне проведения КТО. Боевиков нашли в селении Зязиков-Юрт, они открыли огонь, когда их пытались задержать. В результате при выполнении служебных задач погибли трое полицейских. На следующий день был задержан один из предполагаемых участников группировки, а затем и второй.

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МВД Ингушетии

Андрей Григорьев
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