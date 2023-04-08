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8 апреля, 02:55

Задержан ещё один предполагаемый участник нападения на пост ДПС в Ингушетии

Задержан ещё один из подозреваемых в нападении на пост ДПС в Ингушетии. Его взяли при попытке покинуть республику.

"Предполагаемый участник нападения на пост ДПС и правоохранителей Мошхоев пытался покинуть республику, его задержали сотрудники правоохранительных органов. Идёт допрос", — приводит ТАСС слова собеседника из правоохранительных органов.

В Ингушетии обстреляли пост полиции

В Ингушетии обстреляли пост полиции

Напомним, 6 апреля в Малгобекском районе Ингушетии произошла перестрелка в зоне проведения КТО. Боевиков нашли в селении Зязиков-Юрт, они открыли огонь, когда их пытались задержать. В результате при выполнении служебных задач погибли трое полицейских. На следующий день был задержан один из предполагаемых участников группировки.

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МВД Ингушетии

Андрей Григорьев
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