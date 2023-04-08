Задержан ещё один предполагаемый участник нападения на пост ДПС в Ингушетии
Задержан ещё один из подозреваемых в нападении на пост ДПС в Ингушетии. Его взяли при попытке покинуть республику.
"Предполагаемый участник нападения на пост ДПС и правоохранителей Мошхоев пытался покинуть республику, его задержали сотрудники правоохранительных органов. Идёт допрос", — приводит ТАСС слова собеседника из правоохранительных органов.
Напомним, 6 апреля в Малгобекском районе Ингушетии произошла перестрелка в зоне проведения КТО. Боевиков нашли в селении Зязиков-Юрт, они открыли огонь, когда их пытались задержать. В результате при выполнении служебных задач погибли трое полицейских. На следующий день был задержан один из предполагаемых участников группировки.
МВД Ингушетии