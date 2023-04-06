МВД подтвердило гибель троих полицейских в перестрелке с боевиками в Ингушетии

В МВД подтвердили гибель троих полицейских при выполнении служебных задач на территории Малгобекского района Ингушетии. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

ФСБ: В Ингушетии нашли мёртвым одного из подозреваемых в нападении на пост ДПС

Напомним, что минувшей ночью в Малгобекском районе Ингушетии началась перестрелка в зоне проведения КТО. Боевиков нашли в селении Зязиков-Юрт, они открыли огонь, когда правоохранители пытались их задержать. Правоохранители проводили адресную проверку домов, когда обнаружили преступников. После того как на место ЧП прибыл спецназ, бандитов заблокировали в здании — и в результате начался бой.