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6 апреля, 09:07

МВД подтвердило гибель троих полицейских в перестрелке с боевиками в Ингушетии

В МВД подтвердили гибель троих полицейских при выполнении служебных задач на территории Малгобекского района Ингушетии. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"В ночь на 6 апреля при выполнении служебно-боевых задач на территории Малгобекского района Республики Ингушетия погибли трое сотрудников МВД России", информирует МВД.

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Напомним, что минувшей ночью в Малгобекском районе Ингушетии началась перестрелка в зоне проведения КТО. Боевиков нашли в селении Зязиков-Юрт, они открыли огонь, когда правоохранители пытались их задержать. Правоохранители проводили адресную проверку домов, когда обнаружили преступников. После того как на место ЧП прибыл спецназ, бандитов заблокировали в здании — и в результате начался бой.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
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