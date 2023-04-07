Задержан один из участников группировки, напавшей на силовиков в Ингушетии
Задержан один из участников бандитской группы, который принимал участие в нападении на силовиков в Ингушетии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональный оперштаб. Сейчас правоохранители проводят с задержанным следственные действия.
"Оперативным штабом в Республике Ингушетия в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции задержан житель Малгобека Боков А.Б. 2001 года рождения", — сказано в сообщении.
Ранее Лайф писал о том, что в Малгобекском районе Ингушетии произошла перестрелка в зоне проведения КТО. Боевиков нашли в селении Зязиков-Юрт, они открыли огонь, когда правоохранители пытались их задержать. В результате при выполнении служебных задач погибли трое полицейских.
До этого, 28 марта, неизвестные обстреляли стационарный пост полиции "Волга-14" у села Кантышево в Назрановском районе Ингушетии. В результате пострадали двое полицейских. Был объявлен план "Перехват". В Малгобекском районе введён режим контртеррористической операции (КТО). Также сообщалось, что тело одного из предполагаемых фигурантов нападения на пост ДПС обнаружено в заброшенном доме в одном из сельских поселений.
Shutterstock