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7 апреля, 12:17

Задержан один из участников группировки, напавшей на силовиков в Ингушетии

Задержан один из участников бандитской группы, который принимал участие в нападении на силовиков в Ингушетии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональный оперштаб. Сейчас правоохранители проводят с задержанным следственные действия.

"Оперативным штабом в Республике Ингушетия в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции задержан житель Малгобека Боков А.Б. 2001 года рождения", — сказано в сообщении.

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Ранее Лайф писал о том, что в Малгобекском районе Ингушетии произошла перестрелка в зоне проведения КТО. Боевиков нашли в селении Зязиков-Юрт, они открыли огонь, когда правоохранители пытались их задержать. В результате при выполнении служебных задач погибли трое полицейских.

До этого, 28 марта, неизвестные обстреляли стационарный пост полиции "Волга-14" у села Кантышево в Назрановском районе Ингушетии. В результате пострадали двое полицейских. Был объявлен план "Перехват". В Малгобекском районе введён режим контртеррористической операции (КТО). Также сообщалось, что тело одного из предполагаемых фигурантов нападения на пост ДПС обнаружено в заброшенном доме в одном из сельских поселений.

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Илья Суриков
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