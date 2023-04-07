Задержан один из участников группировки, напавшей на силовиков в Ингушетии

Задержан один из участников бандитской группы, который принимал участие в нападении на силовиков в Ингушетии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональный оперштаб. Сейчас правоохранители проводят с задержанным следственные действия.

"Оперативным штабом в Республике Ингушетия в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции задержан житель Малгобека Боков А.Б. 2001 года рождения", — сказано в сообщении.