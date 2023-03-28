Неизвестные обстреляли из автомата азербайджанского депутата в Баку

Депутата национального собрания Азербайджана (Милли Меджлиса) Фазиля Мустафу обстреляли из автомата у его дома. Как сообщает агентство Trend.Az, народный избранник остался жив.

Как пишет агентство со ссылкой на МВД республики, огонь открыли неизвестные. Мустафа получил огнестрельное ранение в плечо и ногу. Его состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы его жизни нет.