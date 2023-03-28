Неизвестные обстреляли из автомата азербайджанского депутата в Баку
Депутата парламента Азербайджана Фазиля Мустафу обстреляли из автомата в Баку, он жив
Депутат парламента Азербайджана Фазиль Газанфар оглу Мустафа. Обложка © Национальное собрание Азербайджана
Депутата национального собрания Азербайджана (Милли Меджлиса) Фазиля Мустафу обстреляли из автомата у его дома. Как сообщает агентство Trend.Az, народный избранник остался жив.
Как пишет агентство со ссылкой на МВД республики, огонь открыли неизвестные. Мустафа получил огнестрельное ранение в плечо и ногу. Его состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы его жизни нет.
Сейчас на месте преступления работает полиция, нападавших ищут.
Ранее Лайф писал, что неизвестные обстреляли стационарный пост полиции "Волга-14" у села Кантышево в Назрановском районе Ингушетии, пострадало двое полицейских. Был объявлен план "Перехват". Лайф также публиковал ориентировки на предполагаемых преступников. Ими оказались трое парней, самому младшему из которых 21 год. Также МВД Ингушетии опубликовало видео инцидента.