Депутат убил старшего брата в Карачаево-Черкесии
В Карачаево-Черкесии задержан депутат, застреливший собственного брата
33-летний депутат Джашар Биджиев. Обложка © t.me / SHOT
В Карачаево-Черкесии задержан депутат сельского поселения 33-летний Джашар Биджиев, который застрелил из ружья собственного брата. Детали семейной драмы узнал телеграм-канал SHOT.
Биджиев является муниципальным депутатом Сары-Тюзского сельского поселения, курирующим вопросы спорта и строительства. Накануне утро народного избранника пошло не по плану: вместо традиционного завтрака он достал ружьё из сейфа и выстрелил старшему брату в лицо, отчего мужчина скончался на месте.
Позднее он заявил, что якобы брат первым напал на него и хотел зарезать ножом. Биджиев утверждает, что лишь после этого схватился за ружьё. В отношении депутата возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
Ранее Лайф рассказывал, что житель Электростали до смерти забил свою сожительницу на почве ревности и бросил у подъезда. Он уже задержан, в отношении него завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего". По некоторым данным, погибшая была беременна от своего бойфренда.