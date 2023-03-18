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18 марта, 14:00

Депутат убил старшего брата в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии задержан депутат, застреливший собственного брата

<p>33-летний депутат Джашар Биджиев. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/49313" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

33-летний депутат Джашар Биджиев. Обложка © t.me / SHOT

В Карачаево-Черкесии задержан депутат сельского поселения 33-летний Джашар Биджиев, который застрелил из ружья собственного брата. Детали семейной драмы узнал телеграм-канал SHOT.

Биджиев является муниципальным депутатом Сары-Тюзского сельского поселения, курирующим вопросы спорта и строительства. Накануне утро народного избранника пошло не по плану: вместо традиционного завтрака он достал ружьё из сейфа и выстрелил старшему брату в лицо, отчего мужчина скончался на месте.

Позднее он заявил, что якобы брат первым напал на него и хотел зарезать ножом. Биджиев утверждает, что лишь после этого схватился за ружьё. В отношении депутата возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

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Оксана Попова
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  • Карачаево-Черкесия, Республика

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