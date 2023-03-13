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13 марта, 08:18

В Туве студент застрелил подростка за слишком громкий стук в дверь

"Рен-ТВ": В Туве студент застрелил 17-летнего подростка из-за громкого стука в дверь

В Туве 17-летнего подростка застрелили из-за громкого стука в дверь. Об этом сообщает "Рен-ТВ".

Инцидент произошёл в селе Межегей. Прохожие увидели тело с огнестрельными ранениями во дворе на улице Карла Маркса и вызвали на место полицию. По подозрению в совершении убийства правоохранители задержали студента третьего курса одного из учебных заведений. Он признался в содеянном и рассказал, что в позднее время подросток начал стучать в его дверь и чуть не вышиб её.

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"Тогда студент выстрелил в своего гостя четыре раза из гладкоствольного оружия 20-го калибра. При этом сам молодой человек не числился владельцем оружия", — рассказал собеседник телеканала.

Полиция устанавливает хозяина ружья.

Ранее Лайф сообщал, что на Урале мужчина расстрелял соседа в голову после жалобы на шум. Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия".

Обложка ©

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Никита Никонов
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