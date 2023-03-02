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2 марта, 08:07

На Урале мужчина расстрелял соседа в голову после жалобы на шум

Житель Екатеринбурга выстрелил в соседа из травматического пистолета из-за жалобы на шум

Житель Екатеринбурга расстрелял из травматического пистолета соседа, который пожаловался на шум. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на городское УМВД.

"Фигурант выстрелил в голову своему соседу из травматического пистолета. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 111 УК РФ — "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия", в отношении местного жителя", — говорится в сообщении ведомства.

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Уточняется, что инцидент произошёл в конце февраля. Мужчина зашёл в гости к бывшей жене, они выпили, а потом поругались. Выйдя из квартиры, он встретил соседа, который пожаловался на шум. Уральцу это не понравилось, он достал пистолет и несколько раз выстрелил соседу в голову.

Ранее житель Приморья до смерти избил шумевшего за стенкой соседа. Теперь 40-летнему приморцу грозит 15 лет лишения свободы.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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