На Урале мужчина расстрелял соседа в голову после жалобы на шум

Житель Екатеринбурга расстрелял из травматического пистолета соседа, который пожаловался на шум. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на городское УМВД.

"Фигурант выстрелил в голову своему соседу из травматического пистолета. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 111 УК РФ — "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия", в отношении местного жителя", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что инцидент произошёл в конце февраля. Мужчина зашёл в гости к бывшей жене, они выпили, а потом поругались. Выйдя из квартиры, он встретил соседа, который пожаловался на шум. Уральцу это не понравилось, он достал пистолет и несколько раз выстрелил соседу в голову.