Житель Приморья до смерти избил шумевшего за стенкой соседа

Пьяный житель города Дальнегорска в Приморском крае избил соседа за шум, мешавший ему уснуть. От полученных травм потерпевший скончался. 40-летнему приморцу теперь грозит 15 лет лишения свободы.

"В ходе возникших личных неприязненных отношений к незнакомому мужчине нанёс ему удары рукой и ногами по голове и туловищу", — сообщили в СУ СК по Приморскому краю.

Инцидент произошёл в ноябре 2022 года. Следствием собрана достаточная доказательственная база, отмечается в сообщении ведомства. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.