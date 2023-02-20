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20 февраля, 03:35

Житель Приморья до смерти избил шумевшего за стенкой соседа

Пьяный житель города Дальнегорска в Приморском крае избил соседа за шум, мешавший ему уснуть. От полученных травм потерпевший скончался. 40-летнему приморцу теперь грозит 15 лет лишения свободы.

"В ходе возникших личных неприязненных отношений к  незнакомому мужчине нанёс ему удары рукой и ногами по голове и туловищу", — сообщили в СУ СК по Приморскому краю.

Инцидент произошёл в ноябре 2022 года. Следствием собрана достаточная доказательственная база, отмечается в сообщении ведомства. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Ранее Лайф писал, что пациент больницы в Краснодаре убил соседа по палате кружкой из-за "нападения китайцев". Мужчина попал в хирургическое отделение с обострением панкреатита на фоне алкоголизма. Прямо в палате его накрыла "белочка".

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова
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