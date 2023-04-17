В России вступил в силу пожизненный приговор таджикского эмира ИГИЛ

В законную силу вступил приговор одному из главарей ИГИЛ* — Тоджиддину Назарову (таджикский эмир Абу-Усама Нораки), который планировал теракты в столице и Новосибирске, в том числе подрыв Кремля. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.

По данным ФСБ, Назаров 1989 года рождения создал террористическую ячейку с целью совершения диверсий и терактов на территории Московского региона и в Новосибирске. Он планировал взрывать самодельные взрывные устройства в местах массового скопления людей, в том числе на объектах транспорта. Для совершения преступлений Назаров завербовал гражданина Таджикистана. Также злоумышленник организовал незаконное изготовление, приобретение и хранение взрывных устройств, огнестрельного оружия и боеприпасов. В одной только России главарь ИГИЛ подготовил более 20 атак, в том числе на здание Минобороны, штаб-квартиру ГРУ и Кремль, все они были успешно предотвращены. Реализовать свои планы террористу удалось дважды — в Швеции и Таджикистане.