КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

17 апреля, 09:49

В России вступил в силу пожизненный приговор таджикского эмира ИГИЛ

ФСБ: В силу вступил приговор одного из главарей ИГИЛ за подготовку терактов в РФ

В законную силу вступил приговор одному из главарей ИГИЛ* — Тоджиддину Назарову (таджикский эмир Абу-Усама Нораки), который планировал теракты в столице и Новосибирске, в том числе подрыв Кремля. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.

"В законную силу вступил обвинительный приговор одному из главарей запрещённой в России международной террористической организации ИГИЛ, планировавшему теракты в городе Москве и городе Новосибирске", уточнили в ФСБ.

По данным ФСБ, Назаров 1989 года рождения создал террористическую ячейку с целью совершения диверсий и терактов на территории Московского региона и в Новосибирске. Он планировал взрывать самодельные взрывные устройства в местах массового скопления людей, в том числе на объектах транспорта. Для совершения преступлений Назаров завербовал гражданина Таджикистана. Также злоумышленник организовал незаконное изготовление, приобретение и хранение взрывных устройств, огнестрельного оружия и боеприпасов. В одной только России главарь ИГИЛ подготовил более 20 атак, в том числе на здание Минобороны, штаб-квартиру ГРУ и Кремль, все они были успешно предотвращены. Реализовать свои планы террористу удалось дважды — в Швеции и Таджикистане.

В июне 2022 года суд признал Тоджиддина Назарова виновным в совершении 21 преступления и приговорил к пожизненному лишению свободы, а также к штрафу в размере полутора миллионов рублей.

Американские военные с вертолёта ликвидировали главаря ИГИЛ в Сирии

Американские военные с вертолёта ликвидировали главаря ИГИЛ в Сирии

*Деятельность террористической организации запрещена в России.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
  • Новости
  • ФСБ РФ
  • ИГИЛ
  • Криминал
  • Происшествия
  • Новосибирская область
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров