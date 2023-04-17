Американские военные с вертолёта ликвидировали главаря ИГИЛ в Сирии
Центральное командование США заявило о ликвидации в САР одного из главарей ИГИЛ
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Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) заявило о предполагаемом уничтожении одного из главарей террористической организации ИГИЛ* в Сирии, который готовил теракты на Ближнем Востоке и в европейских странах.
По данным CENTCOM, американские военные провели на вертолётах мониторинг северных районов Сирии. Результатом рейда стала "вероятная гибель боевика". Также убиты ещё двое предполагаемых преступников, у которых при себе было оружие. Как подчёркивается, никто из американских военных и мирных граждан не пострадал во время операции.
Ранее CENTCOM сообщил, что один из организаторов проводимых ИГИЛ атак Худайфа аль-Йемени и двое его сообщников были захвачены американскими военными на востоке Сирии.
*Деятельность террористической организации запрещена в России.