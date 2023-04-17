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17 апреля, 07:48

Американские военные с вертолёта ликвидировали главаря ИГИЛ в Сирии

Центральное командование США заявило о ликвидации в САР одного из главарей ИГИЛ

<p>Обложка © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/soldiersmediacenter/51270023743/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">soldiersmediacenter</a></p>

Обложка © Flickr / soldiersmediacenter

Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) заявило о предполагаемом уничтожении одного из главарей террористической организации ИГИЛ* в Сирии, который готовил теракты на Ближнем Востоке и в европейских странах.

По данным CENTCOM, американские военные провели на вертолётах мониторинг северных районов Сирии. Результатом рейда стала "вероятная гибель боевика". Также убиты ещё двое предполагаемых преступников, у которых при себе было оружие. Как подчёркивается, никто из американских военных и мирных граждан не пострадал во время операции.

В Белом доме заявили, что США не сократят военное присутствие в Сирии после атак на базы

В Белом доме заявили, что США не сократят военное присутствие в Сирии после атак на базы

Ранее CENTCOM сообщил, что один из организаторов проводимых ИГИЛ атак Худайфа аль-Йемени и двое его сообщников были захвачены американскими военными на востоке Сирии.

*Деятельность террористической организации запрещена в России.

Татьяна Миссуми
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