Американские военные с вертолёта ликвидировали главаря ИГИЛ в Сирии

Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) заявило о предполагаемом уничтожении одного из главарей террористической организации ИГИЛ* в Сирии, который готовил теракты на Ближнем Востоке и в европейских странах.

По данным CENTCOM, американские военные провели на вертолётах мониторинг северных районов Сирии. Результатом рейда стала "вероятная гибель боевика". Также убиты ещё двое предполагаемых преступников, у которых при себе было оружие. Как подчёркивается, никто из американских военных и мирных граждан не пострадал во время операции.

Ранее CENTCOM сообщил, что один из организаторов проводимых ИГИЛ атак Худайфа аль-Йемени и двое его сообщников были захвачены американскими военными на востоке Сирии.