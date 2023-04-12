КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

12 апреля, 18:25

Американские военные заявили о поимке на востоке Сирии одного из главарей ИГИЛ

Один из главарей ИГИЛ* вместе с двумя сообщниками был захвачен американскими военными на востоке Сирии, сообщило Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).

"Силы Центрального командования провели вертолётный рейд на востоке Сирии поздно вечером 8 апреля, во время которого был захвачен один из организаторов проводимых ИГИЛ атак Худайфа аль-Йемени и двое его сообщников", — говорится в сообщении.

В ходе операции по поимке террористов никто из мирных жителей не пострадал, добавили в американском военном ведомстве.

Экс-премьер Японии Абэ в мемуарах заявил, что РФ делала грязную работу в борьбе с ИГИЛ

Экс-премьер Японии Абэ в мемуарах заявил, что РФ делала грязную работу в борьбе с ИГИЛ

А ранее СМИ сообщали, что не менее 20 боевиков, которые подозреваются в причастности к деятельности ИГИЛ, сбежали из тюрьмы на северо-западе Сирии после мощного землетрясения, которое произошло в начале февраля.

*Деятельность террористической организации запрещена в России.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
  • Новости
  • США
  • Сирия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров