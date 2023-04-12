Американские военные заявили о поимке на востоке Сирии одного из главарей ИГИЛ
Один из главарей ИГИЛ* вместе с двумя сообщниками был захвачен американскими военными на востоке Сирии, сообщило Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).
"Силы Центрального командования провели вертолётный рейд на востоке Сирии поздно вечером 8 апреля, во время которого был захвачен один из организаторов проводимых ИГИЛ атак Худайфа аль-Йемени и двое его сообщников", — говорится в сообщении.
В ходе операции по поимке террористов никто из мирных жителей не пострадал, добавили в американском военном ведомстве.
А ранее СМИ сообщали, что не менее 20 боевиков, которые подозреваются в причастности к деятельности ИГИЛ, сбежали из тюрьмы на северо-западе Сирии после мощного землетрясения, которое произошло в начале февраля.
*Деятельность террористической организации запрещена в России.
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