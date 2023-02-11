Экс-премьер Японии Абэ в мемуарах заявил, что РФ делала грязную работу в борьбе с ИГИЛ

Россия взяла на себя грязную работу в рамках борьбы с ИГИЛ*. Об этом в мемуарах написал бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщает РИА "Новости".

"ИГИЛ использовал сирийскую нефть, которую покупает мир, как источник финансирования. Россия постаралась смести этот ИГИЛ. И эта роль важна для мирового сообщества", — отметил он.

Абэ в мемуарах также указал на то, что Советский Союз был врагом во времена холодной войны и западным странам было "легко сплачиваться", однако сейчас ситуация изменилась. По его мнению, без президента РФ Владимира Путина не обойтись даже в решении проблемы ресурсов.

Ранее Лайф рассказывал о том, что бывший президент США Барак Обама был против визита в мае 2016 года экс-премьера Японии Синдзо Абэ в Россию для встречи с её главой Владимиром Путиным. Об этом сказано в мемуарах японского политика.