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11 февраля, 08:45

Экс-премьер Японии Абэ в мемуарах заявил, что РФ делала грязную работу в борьбе с ИГИЛ

Россия взяла на себя грязную работу в рамках борьбы с ИГИЛ*. Об этом в мемуарах написал бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщает РИА "Новости".

"ИГИЛ использовал сирийскую нефть, которую покупает мир, как источник финансирования. Россия постаралась смести этот ИГИЛ. И эта роль важна для мирового сообщества", — отметил он.

Абэ в мемуарах также указал на то, что Советский Союз был врагом во времена холодной войны и западным странам было "легко сплачиваться", однако сейчас ситуация изменилась. По его мнению, без президента РФ Владимира Путина не обойтись даже в решении проблемы ресурсов.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что бывший президент США Барак Обама был против визита в мае 2016 года экс-премьера Японии Синдзо Абэ в Россию для встречи с её главой Владимиром Путиным. Об этом сказано в мемуарах японского политика.

Напомним, 8 июля 2022 года во время предвыборного выступления в городе Нара на Синдзо Абэ совершили покушение, он получил ранение в грудь. Премьер скончался в тот же день. Убийцей политика оказался бывший моряк Тэцуя Ямагами, который признался, что хотел убить Абэ. Позже он сказал, что изначально его целью был другой человек.

* Деятельность террористической организации запрещена в России.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Илья Суриков
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