Экс-премьер Японии Абэ рассказал в мемуарах, как его визит в РФ в 2016 году разозлил Обаму

Бывший президент США Барак Обама был против визита в мае 2016 года экс-премьера Японии Синдзо Абэ в Россию для встречи с её главой Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мемуары бывшего главы японского кабмина.

"Президент США Барак Обама был против моей поездки в Сочи. В марте того же года (2016-го. — Прим. Лайфа), когда я посетил США для участия в саммите по ядерной безопасности, я сказал ему, что встречусь с Путиным в Сочи. Обама ответил, что, если бы он был на моём месте, он бы этого не делал", — написал Абэ.

По его словам, такое поведение Обамы было связано с желанием США сохранить единство стран G7 в вопросе санкционного давления на Россию после воссоединения Крыма с нашей страной. И в ответ на слова действующего в то время американского лидера Абэ ответил, что намерен добиваться мирного договора Японии с РФ. Эти слова разозлили Обаму, и в результате внешнеполитическое ведомство США выступило против поездки премьера в РФ.