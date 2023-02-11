Экс-премьер Японии Абэ рассказал в мемуарах, как его визит в РФ в 2016 году разозлил Обаму
Бывший президент США Барак Обама был против визита в мае 2016 года экс-премьера Японии Синдзо Абэ в Россию для встречи с её главой Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мемуары бывшего главы японского кабмина.
"Президент США Барак Обама был против моей поездки в Сочи. В марте того же года (2016-го. — Прим. Лайфа), когда я посетил США для участия в саммите по ядерной безопасности, я сказал ему, что встречусь с Путиным в Сочи. Обама ответил, что, если бы он был на моём месте, он бы этого не делал", — написал Абэ.
По его словам, такое поведение Обамы было связано с желанием США сохранить единство стран G7 в вопросе санкционного давления на Россию после воссоединения Крыма с нашей страной. И в ответ на слова действующего в то время американского лидера Абэ ответил, что намерен добиваться мирного договора Японии с РФ. Эти слова разозлили Обаму, и в результате внешнеполитическое ведомство США выступило против поездки премьера в РФ.
"Таким образом, визит в Сочи прошёл вопреки желанию США", — добавил Абэ.
Напомним, 8 июля 2022 года на Абэ во время предвыборного выступления в городе Нара было совершено покушение. Премьер получил ранение в грудь, после чего его госпитализировали с кровотечением. В результате он скончался в тот же день. Нападавшего задержали, им оказался бывший моряк Тэцуя Ямагами. На допросе он признался, что хотел убить Абэ. Однако позже нападавший проговорился, что его первоначальной целью был другой человек.