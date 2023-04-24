ФСБ задержала в Москве сотрудника ЧОП, который планировал воевать за ВСУ

ФСБ задержала сотрудника частного охранного предприятия, который намеревался воевать за ВСУ на Украине и агитировал на это своих коллег. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области.

"Установлено, что сотрудник частного охранного предприятия в целях улучшения своего материального положения высказывал намерения о поездке в зону боевых действий на Украине, где планировал принять участие на стороне ВСУ Украины, а также подыскивал сообщников из числа своих коллег", — сказано в сообщении.

В итоге силовики задержали сотрудника частного охранного предприятия. Он признался в своих намерениях.