КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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22 апреля, 01:36

ФСБ обвинила замначальника лаборатории оружейного завода в Москве в госизмене

Заместитель начальника испытательной лаборатории столичного оружейного завода "Промтехнология" Дмитрий Кича подозревается в госизмене. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, обвиняемый задержан.

Лефортовский суд Москвы отправил подозреваемого в СИЗО. Сейчас Кича находится в следственном изоляторе "Лефортово", где с ним проводятся следственные действия. По обвинению следователей ФСБ ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Подробности дела не раскрываются, так как оно содержит материалы, маркированные грифом "Секретно".

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Завод "Промтехнология" выпускает охотничьи и спортивные винтовки под брендом ORSIS с марта 2011 года. На предприятии также ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области разработки и модернизации современных высокоточных оружейных систем.

Ранее Мосгорсуд отклонил жалобу обвиняемого в шпионаже журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича и оставил его в СИЗО. Заседание проходило в закрытом режиме.

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VK / ORSIS

Ольга Платонова
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