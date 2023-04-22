ФСБ обвинила замначальника лаборатории оружейного завода в Москве в госизмене

Заместитель начальника испытательной лаборатории столичного оружейного завода "Промтехнология" Дмитрий Кича подозревается в госизмене. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, обвиняемый задержан.

Лефортовский суд Москвы отправил подозреваемого в СИЗО. Сейчас Кича находится в следственном изоляторе "Лефортово", где с ним проводятся следственные действия. По обвинению следователей ФСБ ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Подробности дела не раскрываются, так как оно содержит материалы, маркированные грифом "Секретно".

Завод "Промтехнология" выпускает охотничьи и спортивные винтовки под брендом ORSIS с марта 2011 года. На предприятии также ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области разработки и модернизации современных высокоточных оружейных систем.