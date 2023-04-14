Албания отказалась экстрадировать в Москву обвиняемую в шпионаже россиянку

В Албании суд отказался экстрадировать в Москву россиянку Светлану Тимофееву, обвиняемую в шпионаже, сообщает Albanian Daily News . Одной из причин указывались сомнения суда в том, что российская сторона якобы не сможет гарантировать девушке соблюдение прав человека.

"Суд решил не экстрадировать в Москву обвиняемую в шпионаже россиянку Светлану Тимофееву, которая была поймана на заводе в (городе) Грамши", — говорится в сообщении издания.

Напомним, в августе 2022 года Тимофееву вместе с россиянином Михаилом Зориным и украинцем Фёдором Алпатовым задержали у заброшенного военного завода в Албании. Суд арестовал их по делу о распространении секретной военной информации и незаконном хранении оружия. Фигурантам дела грозит до 20 лет лишения свободы. Стоит отметить, что 34-летняя Тимофеева под псевдонимом Лана Сатор в соцсетях ведёт блог о заброшенных зданиях, бомбоубежищах и военных объектах. В Москве она заочно арестована по делу о получении секретных данных.