В Италии утверждают, что Артём Усс сбежал из-под ареста на машинах через Словению и Сербию

Следователи в Италии установили личности четырёх-пяти человек, которые помогали россиянину Артёму Уссу сбежать из-под домашнего ареста в Милане. Об этом сообщила газета La Repubblica.

Предварительно, Уссу помогала при побеге группа "из менее чем десяти человек", предположительно шести-семи. По данным прокуратуры Милана, россиянин уехал из Италии на машине, сменив при этом некоторое число автомобилей. Следователи утверждают, что Усс отправился в Словению, затем в Сербию, откуда вылетел в Россию.