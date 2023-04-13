В Италии утверждают, что Артём Усс сбежал из-под ареста на машинах через Словению и Сербию
La Repubblica: В Италии установлены лица, которые помогли сбежать Артёму Уссу
Следователи в Италии установили личности четырёх-пяти человек, которые помогали россиянину Артёму Уссу сбежать из-под домашнего ареста в Милане. Об этом сообщила газета La Repubblica.
Предварительно, Уссу помогала при побеге группа "из менее чем десяти человек", предположительно шести-семи. По данным прокуратуры Милана, россиянин уехал из Италии на машине, сменив при этом некоторое число автомобилей. Следователи утверждают, что Усс отправился в Словению, затем в Сербию, откуда вылетел в Россию.
Напомним, в октябре 2022 года Минюст США предъявил обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег пяти гражданам России, в том числе сыну губернатора Красноярского края Артёму Уссу. Он был арестован в Италии. Суд в Милане ранее одобрил экстрадицию россиянина в США, где ему грозит до 30 лет лишения свободы. После этого Артём Усс исчез из-под домашнего ареста. В апреле он добровольно явился в МВД РФ.
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