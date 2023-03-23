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23 марта, 15:06

Арестованный в Милане сын российского губернатора Усса пропал перед экстрадицией в США

СМИ: Правоохранители в Италии не могут найти арестованного сына губернатора Усса

<p>Артём Усс. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Игорь Клюшин</p>

Артём Усс. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Игорь Клюшин

Правоохранители в Италии не могут найти задержанного по запросу США российского предпринимателя, сына губернатора Красноярского края Александра Усса. По данным ANSA, Артём Усс покинул место, где находился под домашним арестом, в настоящее время ведутся его поиски.

Агентство со ссылкой на источники пишет, что задержанный нарушил условия содержания под домашним арестом на съёмной квартире в Милане. Они полагают, что россиянин самовольно снял электронный браслет контроля местонахождения и скрылся.

В МИДе не исключили обмена Артёма Усса с США

В МИДе не исключили обмена Артёма Усса с США

Напомним, в октябре 2022 года Минюст США предъявил обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег пяти гражданам России, в том числе сыну губернатора Красноярского края Артёму Уссу. Последний был арестован в Италии. Суд в Милане ранее одобрил экстрадицию россиянина в США, где ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Андрей Бражников
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