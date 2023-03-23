Арестованный в Милане сын российского губернатора Усса пропал перед экстрадицией в США

Правоохранители в Италии не могут найти задержанного по запросу США российского предпринимателя, сына губернатора Красноярского края Александра Усса. По данным ANSA, Артём Усс покинул место, где находился под домашним арестом, в настоящее время ведутся его поиски.

Агентство со ссылкой на источники пишет, что задержанный нарушил условия содержания под домашним арестом на съёмной квартире в Милане. Они полагают, что россиянин самовольно снял электронный браслет контроля местонахождения и скрылся.