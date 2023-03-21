Суд Италии одобрил экстрадицию сына губернатора Красноярского края Усса в США

"Суд одобрил экстрадицию по двум из четырёх пунктов обвинения. В течение 15 дней мы подадим апелляцию в кассационный суд", — сообщил один из адвокатов Усса в беседе с журналистами.

Напомним, в октябре 2022 года Минюст США предъявил обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег пяти гражданам России, в том числе сыну губернатора Красноярского края Артёму Уссу. Он был арестован в Италии и до сих пор находится под домашним арестом. Усс просил экстрадировать его в Россию, но суд ходатайство отклонил. В Штатах россиянину грозит до 30 лет лишения свободы.