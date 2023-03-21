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21 марта, 12:56

Суд Италии одобрил экстрадицию сына губернатора Красноярского края Усса в США

Суд в Милане одобрил экстрадицию в США сына красноярского губернатора Артёма Усса. Как пишет ТАСС, защита будет обжаловать данное решение.

"Суд одобрил экстрадицию по двум из четырёх пунктов обвинения. В течение 15 дней мы подадим апелляцию в кассационный суд", — сообщил один из адвокатов Усса в беседе с журналистами.

Суд в Италии запросил у США новые доказательства вины россиянина Усса для его экстрадиции

Суд в Италии запросил у США новые доказательства вины россиянина Усса для его экстрадиции

Напомним, в октябре 2022 года Минюст США предъявил обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег пяти гражданам России, в том числе сыну губернатора Красноярского края Артёму Уссу. Он был арестован в Италии и до сих пор находится под домашним арестом. Усс просил экстрадировать его в Россию, но суд ходатайство отклонил. В Штатах россиянину грозит до 30 лет лишения свободы.

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Наталья Исакова
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