В МИД не исключили обмена Артёма Усса с США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил, что сын губернатора Красноярского края Артём Усс в будущем может быть включён в списки обмена заключёнными между Москвой и Вашингтоном.

"Возможно всё, но дело в том, что американцы не проявляли на более ранних стадиях обсуждения такого рода вопросов, насколько мне известно, интереса к возвращению некоторых своих граждан", — отметил он в беседе с журналистами.