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22 марта, 09:38

В МИД не исключили обмена Артёма Усса с США

Рябков оценил перспективы обмена с США сына красноярского губернатора Усса

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил, что сын губернатора Красноярского края Артём Усс в будущем может быть включён в списки обмена заключёнными между Москвой и Вашингтоном.

"Возможно всё, но дело в том, что американцы не проявляли на более ранних стадиях обсуждения такого рода вопросов, насколько мне известно, интереса к возвращению некоторых своих граждан", — отметил он в беседе с журналистами.

Задержанный в Италии сын губернатора Усса попросил об экстрадиции в Россию

Задержанный в Италии сын губернатора Усса попросил об экстрадиции в Россию

Напомним, в октябре 2022 года Минюст США предъявил обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег пяти гражданам России, в том числе сыну губернатора Красноярского края Артёму Уссу. Россиянин был арестован в Италии, и накануне суд одобрил его экстрадицию в США, где Уссу грозит до 30 лет лишения свободы.

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Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Игорь Клюшин

Александра Вишнякова
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