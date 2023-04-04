Сбежавший из-под ареста в Милане Артём Усс добровольно явился в МВД

Сбежавший из-под домашнего ареста в Милане сын губернатора Красноярского края Артём Усс добровольно явился в Следственный департамент МВД РФ. Об этом рассказал его адвокат Алексей Тихомиров. Сегодня стало известно, что Усс находится в России.

"Артём Александрович Усс находится в Москве и сегодня добровольно явился в Следственный департамент МВД России ", — приводит слова юриста ТАСС.