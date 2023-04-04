Сбежавший из-под ареста в Милане Артём Усс добровольно явился в МВД
Сбежавший из-под домашнего ареста в Милане сын губернатора Красноярского края Артём Усс добровольно явился в Следственный департамент МВД РФ. Об этом рассказал его адвокат Алексей Тихомиров. Сегодня стало известно, что Усс находится в России.
"Артём Александрович Усс находится в Москве и сегодня добровольно явился в Следственный департамент МВД России ", — приводит слова юриста ТАСС.
Тихомиров уточнил, что Усс "подробно ответил на заданные по существу дела вопросы". Мера пресечения по итогам допроса изменена на подписку о невыезде.
Напомним, в октябре 2022 года Минюст США предъявил обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег пяти гражданам России, в том числе сыну губернатора Красноярского края Артёму Уссу. Он был арестован в Италии. Суд в Милане ранее одобрил экстрадицию россиянина в США, где ему грозит до 30 лет лишения свободы. После этого Артём Усс исчез из-под домашнего ареста.
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